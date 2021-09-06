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Haberler Ekonomi Paranızı ATM'den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000'lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun!

Paranızı ATM'den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000'lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun!

İnsanların en büyük isteklerinden birisi de kendi işininin patronu olmak. Bu doğrultuda girişim olmak isteyenlere devlet desteği sürüyor. KOSGEB ile girişimciye yapılan ödemeler devam ediyor. Ülkemizde pek çok kişi kendi işini kurmak istiyor. İş hayalleri hibe desteklerle kolayca hayata geçiyor. KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 365 bin liraya kadar destek alınabiliyor. Girişimciye destek olmak amacıyla hayata geçirilen projede iş fikri olanlara destek sağlanıyor. Destekten yararlananların dikkat etmesi gereken noktalar var. KOSGEB, programlardan yararlanan girişimcilerin yaptığı yanlışları da duyurdu.

06.09.2021 13:54 - Son Güncelleme: 06.09.2021 13:54
Paranızı ATM’den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000’lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun!

Paranızı ATM'den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000'lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun! Kendi işini kurarak rahat bir şekilde ticarete atılmak isteyen insanların sayısı artıyor. Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.

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Paranızı ATM’den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000’lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun!

PEK ÇOK DESTEK

Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.

Paranızı ATM’den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000’lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun!

Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor.

Paranızı ATM’den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000’lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun!

Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Paranızı ATM’den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000’lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun!

İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.

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