Paranızı ATM'den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000'lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun!
İnsanların en büyük isteklerinden birisi de kendi işininin patronu olmak. Bu doğrultuda girişim olmak isteyenlere devlet desteği sürüyor. KOSGEB ile girişimciye yapılan ödemeler devam ediyor. Ülkemizde pek çok kişi kendi işini kurmak istiyor. İş hayalleri hibe desteklerle kolayca hayata geçiyor. KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 365 bin liraya kadar destek alınabiliyor. Girişimciye destek olmak amacıyla hayata geçirilen projede iş fikri olanlara destek sağlanıyor. Destekten yararlananların dikkat etmesi gereken noktalar var. KOSGEB, programlardan yararlanan girişimcilerin yaptığı yanlışları da duyurdu.
Paranızı ATM'den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000'lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun! Kendi işini kurarak rahat bir şekilde ticarete atılmak isteyen insanların sayısı artıyor. Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.
PEK ÇOK DESTEK
Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.