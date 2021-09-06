Paranızı ATM'den hızlıca alabilirsiniz! İş kurmak isteyene 100.000'lerce TL verilecek! Bu koşullara uyuyorsanız mutlaka başvurun! Kendi işini kurarak rahat bir şekilde ticarete atılmak isteyen insanların sayısı artıyor. Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.