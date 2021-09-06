SGK'dan tek seferlik 9.250 TL alabilirsiniz! Unutanın para alma hakkı yanıyor! Bu şarta uyanlara anında ödeme var. Devlet tarafından kişilere pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Çoğu destek ödemesi için başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi hesaplara yatırılmaktadır.