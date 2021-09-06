SGK'dan tek seferlik 9.250 TL alabilirsiniz! Unutanın para alma hakkı yanıyor! Bu şarta uyanlara anında ödeme var!
Vatandaşlara ödenen pek çok destek ve yardım ödemesi var. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişilerin gündeminde yer alıyor. İşte ödemeye ilişkin bilinmesi gerekenler
06.09.2021 17:54
- Son Güncelleme: 06.09.2021 17:54
SGK'dan tek seferlik 9.250 TL alabilirsiniz! Unutanın para alma hakkı yanıyor! Bu şarta uyanlara anında ödeme var. Devlet tarafından kişilere pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Çoğu destek ödemesi için başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi hesaplara yatırılmaktadır.
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.