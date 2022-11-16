Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı! Bu aya özel 16-30 KASIM'DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR!

Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı! Bu aya özel 16-30 KASIM'DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde temel ürünlerde başlatılan indirimler devam ediyor. İşte Tarım Kredi KooperatifMarket tarafından Kasım ayına özel yapılan indirimler...

takvim.com.tr
16.11.2022 11:58 - Son Güncelleme: 16.11.2022 12:21
Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı! Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR!

Tarım Kredi Kooperatif market fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte güncel fiyatlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı! Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR!

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı! Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR!

Temel ihtiyaç ürünlerinde indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-30 Kasım kataloğunu yayınladı.

Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı! Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR!

Tarım Kredi Market indirim kataloğunda yer alan sıvıyağ, tavuk çeşitleri, dana sucvuk, siyah zeytin, beyaz peynir ve süt gibi onlarca ürün raflardaki yerini aldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı! Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR!

Elit Ultra Çamaşır Suyu 1000 Ml. 11,90 TL


SON DAKİKA