Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı! Bu aya özel 16-30 KASIM'DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde temel ürünlerde başlatılan indirimler devam ediyor. İşte Tarım Kredi KooperatifMarket tarafından Kasım ayına özel yapılan indirimler...
16.11.2022 11:58 - Son Güncelleme: 16.11.2022 12:21
Temel ihtiyaç ürünlerinde indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-30 Kasım kataloğunu yayınladı.