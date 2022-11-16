Evi olanlar dikkat! Son tarih 30 Kasım! Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emekliler emlak vergisi öder mi?
Ev sahiplerinin ödemek zorunda olduğu "Emlak Vergisi"nde ikinci taksit ödemeleri sürüyor. Belediyelere ödenmesi gereken verginin kasım ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Peki kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emlak vergisinden kimler muaf? Bu yıl ev alan ya da satanın emlak vergisi vermesi gerekir mi? Yeni emekliler ne zaman emlak vergisinden muaf olur? Yazlıklar için de vergi çıkar mı? İşte 15 soruda emlak vergisi rehberi...
16.11.2022 11:40 - Son Güncelleme: 16.11.2022 11:44
Ev sahipleri dikkat! Belediyelere ödenen emlak vergisinde ikinci taksitin bu ayın sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Ancak bazı hallerde muafiyet imkanı var. İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
* Kimler emlak vergisi mükellefi sayılıyor?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.