Evi olanlar dikkat! Son tarih 30 Kasım! Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emekliler emlak vergisi öder mi?

* Kimler emlak vergisi mükellefi sayılıyor?

Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.