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Evi olanlar dikkat! Son tarih 30 Kasım! Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emekliler emlak vergisi öder mi?

Ev sahiplerinin ödemek zorunda olduğu "Emlak Vergisi"nde ikinci taksit ödemeleri sürüyor. Belediyelere ödenmesi gereken verginin kasım ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Peki kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emlak vergisinden kimler muaf? Bu yıl ev alan ya da satanın emlak vergisi vermesi gerekir mi? Yeni emekliler ne zaman emlak vergisinden muaf olur? Yazlıklar için de vergi çıkar mı? İşte 15 soruda emlak vergisi rehberi...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
16.11.2022 11:40 - Son Güncelleme: 16.11.2022 11:44
Evi olanlar dikkat! Son tarih 30 Kasım! Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emekliler emlak vergisi öder mi?

Ev sahipleri dikkat! Belediyelere ödenen emlak vergisinde ikinci taksitin bu ayın sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Ancak bazı hallerde muafiyet imkanı var. İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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Evi olanlar dikkat! Son tarih 30 Kasım! Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emekliler emlak vergisi öder mi?

* Kimler emlak vergisi mükellefi sayılıyor?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.

Evi olanlar dikkat! Son tarih 30 Kasım! Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emekliler emlak vergisi öder mi?

* Vergi oranları nasıl hesaplanıyor?
Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor. Büyükşehirlerde ise konutlarda binde 2, işyerlerinde binde 4 oranında vergi ödeniyor.

Evi olanlar dikkat! Son tarih 30 Kasım! Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emekliler emlak vergisi öder mi?

* Ödemeler ne zaman yapılmalı?
Birinci taksit ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında yatırıldı, ikinci taksit de bu ay yatırılıyor.

Evi olanlar dikkat! Son tarih 30 Kasım! Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? Emekliler emlak vergisi öder mi?

* Bu yıl ev alan vergiyi ne zaman ödemeye başlar?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Yalnızca belediyeye bildirim verir. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2023'te başlar.

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