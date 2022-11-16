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Haberler Ekonomi EYT için son dokunuş! EYT'de 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ile 1999 öncesi kapsamı açıklaması!

EYT için son dokunuş! EYT'de 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ile 1999 öncesi kapsamı açıklaması!

Son dakika açıklamaları ardı ardına gelmeye devam ediyor. EYT formülü ile ilgili çalışmalar sürüyor. Gelen haberler bağlamında EYT formülü ile ilgili yeni çalışmalar var. Emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ve 1999 öncesi dönem genişletiliyor. Böylelikle kişiler erken emeklilik avantajından yararlanma fırsatlarına sahip olabilecekler.

takvim.com.tr
16.11.2022 12:58 - Son Güncelleme: 16.11.2022 12:59
EYT için son dokunuş! EYT’de 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ile 1999 öncesi kapsamı açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözecek yasa teklifini Aralık ayı içerisinde TBMM'ye getireceklerini ve uygulamayı 2023 itibariyle başlatacaklarını söyledi.

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EYT için son dokunuş! EYT’de 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ile 1999 öncesi kapsamı açıklaması!

1.5 milyon emekli oluyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçesinin sunumunu yapan Bakan Bilgin, EYT'li adedinin abartıldığı gibi 5 milyon ya da 8 milyon olmadığını, yaş şartının kaldırılmasıyla eş güdümlü aşağı yukarı 1.5 milyon vatandaşın emekli olacağını söyledi.

EYT için son dokunuş! EYT’de 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ile 1999 öncesi kapsamı açıklaması!

EYT'lileri büyük bölümünün işçi olduğunu ve bunların yüzde 87'sinin de halen bir işte çalıştığını belirten Bilgin, prim gün adedi ve hizmet senesi şartlarına takılanların yasa gereği bu şartları doldurmayı bekleyeceklerini belirtti.

EYT için son dokunuş! EYT’de 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ile 1999 öncesi kapsamı açıklaması!

Bilgin, EYT düzenlemesinin devreye alınmasıyla eş güdümlü işverenlerin üstünde mühim miktarda kıdem tazminatı yükü oluşacağını, düzenlemenin gecikmesinde bu problemlere dair yapılan görüşmelerin de etkili olduğunu ifade etti.

EYT için son dokunuş! EYT’de 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ile 1999 öncesi kapsamı açıklaması!

Sigortalı olma süresi 20-25 yıl olacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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