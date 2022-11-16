EYT için son dokunuş! EYT'de 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ile 1999 öncesi kapsamı açıklaması!
Son dakika açıklamaları ardı ardına gelmeye devam ediyor. EYT formülü ile ilgili çalışmalar sürüyor. Gelen haberler bağlamında EYT formülü ile ilgili yeni çalışmalar var. Emeklilik, çıraklık sigortası, staj borçlanması ve 1999 öncesi dönem genişletiliyor. Böylelikle kişiler erken emeklilik avantajından yararlanma fırsatlarına sahip olabilecekler.
16.11.2022 12:58 - Son Güncelleme: 16.11.2022 12:59
1.5 milyon emekli oluyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçesinin sunumunu yapan Bakan Bilgin, EYT'li adedinin abartıldığı gibi 5 milyon ya da 8 milyon olmadığını, yaş şartının kaldırılmasıyla eş güdümlü aşağı yukarı 1.5 milyon vatandaşın emekli olacağını söyledi.
EYT'lileri büyük bölümünün işçi olduğunu ve bunların yüzde 87'sinin de halen bir işte çalıştığını belirten Bilgin, prim gün adedi ve hizmet senesi şartlarına takılanların yasa gereği bu şartları doldurmayı bekleyeceklerini belirtti.
Bilgin, EYT düzenlemesinin devreye alınmasıyla eş güdümlü işverenlerin üstünde mühim miktarda kıdem tazminatı yükü oluşacağını, düzenlemenin gecikmesinde bu problemlere dair yapılan görüşmelerin de etkili olduğunu ifade etti.