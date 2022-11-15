KOOP Bakkal BAŞVURU EKRANI! Koop Bakkal başvuru şartları neler? Hangi illerde KOOP Bakkal açılacak?

Koop Bakkal hakkında araştırmalar hız kazandı. Mahalle bakkalları artık "Koop Bakkal" olarak hizmet verecek. Ama her bakkal Koop Bakkal olamıyor. Belli şartları karşılamak gerekiyor. Peki, KOOP Bakkal başvuruları ne zaman başlıyor? Koop Bakkal başvuru şartları neler? Hangi illerde KOOP Bakkal açılacak? İşte merak edilenler!

Mahalle bakkalları artık "Koop Bakkal" olarak hizmet verecek. Ama her bakkal Koop Bakkal olamıyor. Kriterleri var. Önce başvuru yapacak bakkallar, Koop Bakkal olmak isteyen esnaf, Tarım Kredi Kooperatiflerinin internet sitesinden başvuru yapabilecek.

"Koop Bakkal" bakkal kooperatifi anlamına geliyor. Yani Tarım Kredi Kooperatfi marketlerinde yer alan tüm ürünler, aynı fiyata bakkallarda satılacak. Bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edilecek ve tedarik sağlanacak.

Bu projeye başvurabilmek için en az 5 yıldır bakkal olma şartı var. Dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen bankalara kredi desteği de sağlayacak.

KOOP BAKKAL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Proje ile ilgili proje ve lojistik konusunda sorun olmayan illerde başlayacağı bildirildi. Bakkallar başvurularını 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

KOOP Bakkal olmak için aranan şartlar şu şekilde:

*En az 5 yıl bu işi yapıyor olması

*Dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması

ÜRÜNLER TARIM KREDİ İLE AYNI FİYATTAN SATILACAK

Ürünler Tarım Kredi Marketleri'nde hangi fiyattan satılıyosa bakkallarda da aynı fiyattan satılacak. Bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edilecek ve tedarik sağlanacak.

300 BİN TL LİMİTLİ 'PARAF BAKKAL' KREDİ KARTI

Halbank ile ortak bir anlaşma imzalandı. Bakkallar bu konuda kredi konusuda da büyük destek alacak. Bakkallar yapılan anlaşmaya göre 300 bin TL limitli 'Paraf Bakkal' kredi kartı kullanabilecek.

KOOP BAKKAL NE ZAMAN AÇILACAK?

Koop Bakkalların açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KOOP BAKKAL HANGİ İLLERDE OLACAK?

Koop Bakkal projesinin ilk 6 ilde yürürlüğe gireceği aktarıldı. İşte Koop Bakkal proje illeri:

*Konya

*Ankara

*Trabzon

*Sakarya

*Yozgat

*Tokat