Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! Kooperatif marketleri çıldırdı: 29 üründe fiyatlar düştü! 40'lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL...

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, şubat ayının son günlerine özel olarak müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle, birbirinden önemli temel gıda ürünlerine erişim daha da kolaylaşıyor. Tavuk, kıyma, yoğurt, tereyağı, pirinç ve bulgur gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinde yapılan indirimlerle, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşların bütçelerini rahatlatıyor.