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Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! Kooperatif marketleri çıldırdı: 29 üründe fiyatlar düştü! 40'lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 25 Şubat-1 Mart tarihlerine özel olarak yepyeni indirimlerle dolu bir fırsat sunuyor! Vatandaşların bütçelerini rahatlatmak için adeta bir kampanya başlattı. İhtiyaç duyulan pek çok temel gıda ürününde yapılan indirimler arasında tavuk, kıyma, yoğurt, tereyağı, pirinç ve bulgur gibi önemli mutfak malzemeleri bulunuyor. Bu indirimler, vatandaşların alışveriş bütçelerini rahatlatmanın yanı sıra, kaliteli ve güvenilir ürünlere erişimini de kolaylaştırıyor. İşte indirimli ürünler listesi...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 10:44 Güncelleme 25 Şubat 2024, 10:44
Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! Kooperatif marketleri çıldırdı: 29 üründe fiyatlar düştü! 40’lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL... 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, şubat ayının son günlerine özel olarak müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle, birbirinden önemli temel gıda ürünlerine erişim daha da kolaylaşıyor. Tavuk, kıyma, yoğurt, tereyağı, pirinç ve bulgur gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinde yapılan indirimlerle, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşların bütçelerini rahatlatıyor.

Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! Kooperatif marketleri çıldırdı: 29 üründe fiyatlar düştü! 40’lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL... 2

Osmancık Pirinç: 40,90 TL

Tarım Kredi 25 Şubat-1 Mart aktüel kataloğu listesi geldi! Kooperatif marketleri çıldırdı: 29 üründe fiyatlar düştü! 40’lı tuvalet kağıdı 170 TL, ayçiçek yağı 42 TL... 3

Şerbet: 16,90 TL

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