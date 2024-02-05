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Emeklilere yapılan ek zam, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlere yapılacak fark ödemeleri, gündemdeki önemli konular arasında öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile emeklilere yapılacak zam farklarının 6-7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.

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