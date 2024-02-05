Türkiye genelinde yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlara yapılan zam farkları için ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal yardımların artırılmasıyla ilgili beklenen müjdeli haber, milyonlarca vatandaşı sevindirdi.
Emeklilere yapılan ek zam, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlere yapılacak fark ödemeleri, gündemdeki önemli konular arasında öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile emeklilere yapılacak zam farklarının 6-7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber geldi. Ocak ayı zammını 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e, taban emekli aylığı ödemesini de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselten düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ek zamlar Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girerken; emeklilere, dul ve yetimlere bir fark ödemesi yapılacak.