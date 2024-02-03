▶️ 5.000-7.500-7.800 emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber geldi. Ocak ayı zammını 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e, taban emekli aylığı ödemesini de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselten düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ek zamlar Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girerken; emeklilere, dul ve yetimlere bir fark ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 1 hafta içinde farkların ödeneceğini açıklamıştı. Şimdi bunun ödeme gününün açıklanması bekleniyor. İşte ek zam farkına ilişkin tüm detaylar…

EK ZAM FARKI NASIL HESAPLANACAK?

Emeklilerin Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 37.57 zam yansıtıldı. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklendi. Kök aylıkları ve ek ödemeleri toplamı 7 bin 500 liradan az olanlara 7 bin 500 lira yatırıldı. 11.68 puanlık refah payı düzenlemesiyle Aralık ayı kök aylıkları yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplanacak.

Yeni kök aylık tutarına göre yüzde 4-5 ek ödeme eklenecek. Yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Farklar yatırılırken, en düşük aylık ödemesinin 10 bin liraya çıktığı da dikkate alınacak.

7 BİN 500 LİRA ALANLAR NE KADAR FARK ALACAK?

Önce yüzde 37.57 olan, şimdi 49.25'e çıkan zam oranları ödenen paraya değil, kök aylığa yansıtılıyor. Aralık ayı kök aylıklarına (ek ödeme dahil) yüzde 37.57 zam yansıtılarak ödeme yapıldı.

Çıkan tutar 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 lira yatırıldı. Yüzde 49.25 zam da Aralık ayı kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylığı 10 bin liranın altında çıkanlar artık 10 bin lira alacak. Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, Ocak'ta 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek.

ÖRNEKLERLE YENİ KÖK AYLIK VE EK ZAM FARKI HESABI

BİRİNCİ ÖRNEK

ARALIK GELİRİ

Kök aylık: 4.750 TL

% 5 ek ödeme: 237,5 TL

Ek ödemeli aylık: 4.987,50 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (2.512,50 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)



OCAK'TA ÖDENEN (% 37.57 ZAMLI)

Kök aylık: 6.534,58 TL

% 5 ek ödeme: 326,72 TL

Ek ödemeli aylık: 6.861,30 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (638,70 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)



YENİ AYLIK (% 49.25 ZAMLI)

Kök aylık: 7.089,37 TL

% 5 ek ödeme: 354,47 TL

Ek ödemeli aylık: 7.443,84 TL



YENİ GELİR: 10.000 TL (2.887,82 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

EK ZAM FARKI: 10.000 (yeni gelir) - 7.500 (yatırılan) = 2.500 TL

İKİNCİ ÖRNEK

ARALIK GELİRİ

Kök aylık: 6.000 TL

% 4 ek ödeme: 240 TL

Ek ödemeli aylık: 6.240 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (1.260 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)



OCAK'TA ÖDENEN (% 37.57 ZAMLI)

Kök aylık: 8.254,20 TL

% 4 ek ödeme: 330,17 TL

Ek ödemeli aylık: 8.584,37 TL

Hesaba yatan: 8.584,37 TL



YENİ AYLIK (% 49.25 ZAMLI)

Kök aylık: 8.955 TL

% 4 ek ödeme: 358,20 TL

Ek ödemeli aylık: 9.313,20 TL



YENİ GELİR: 10.000 TL (686,80 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

EK ZAM FARKI: 10.000 (yeni gelir) - 8.584,37 (yatırılan) = 1.415,63 TL

ÜÇÜNCÜ ÖRNEK

ARALIK GELİRİ

Kök aylık: 7.500 TL

% 4 ek ödeme: 300 TL

Ek ödemeli aylık: 7.800 TL

Hesaba yatan: 7.800 TL



OCAK'TA ÖDENEN (% 37.57 ZAMLI)

Kök aylık: 10.317,75 TL

% 4 ek ödeme: 412,71 TL

Ek ödemeli aylık: 10.730,46 TL

Hesaba yatan: 10.730,46 TL



YENİ AYLIK (% 49.25 ZAMLI)

Kök aylık: 11.193,75 TL

% 4 ek ödeme: 447,75 TL

Ek ödemeli aylık: 11.641,50 TL



YENİ GELİR: 11.641,50 TL

EK ZAM FARKI: 11.641,50 (yeni gelir) -10.730,46 (yatırılan) = 911.04 TL

DUL VE YETİMLERİN FARK HESABI NASIL OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan dul ve yetimlerin ödemeleri de yüzde 37.57 zam üzerinden yapıldı. 7 bin 500 lira taban aylık düzenlemesi kapsamında da ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana en az 5 bin 625, yüzde 50 olana en az 3 bin 750, yüzde 25 olana en az bin 875 lira ödendi.

Yasa çıktıktan sonra Aralık ayı kök aylığına yüzde 49.25 artış yansıtılarak ek zam farkı bulunacak. 10 bin lira düzenlemesi kapsamında da en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500, yüzde 50 olanda 5 bin, yüzde 25 olanda 2 bin 500 liraya çıktığı için farklar ödenirken bu tutarlar da dikkate alınacak

EMEKLİ ADAYLARI DİKKAT!

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla emekli olan ve 2024 yılında emekli olacak tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payıyla birlikte yüzde 49.25'e ulaşan artış yansıtılacak. Yeni emeklilerin de hesaplanan emekli aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında çıkmışsa, her ay ödemesi 10 bin liraya tamamlanarak yapılacak.

İŞTE 7.500 TL ALTI KÖK AYLIKLARDA FARK TUTARLARI

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.000,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 6.878,50 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.462,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.100,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.016,07 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.611,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.200,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.153,64 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.761,00 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.250,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.222,43 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.835,63 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.300,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.291,21 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.910,25 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.400,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.428,78 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 8.059,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.452,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.500,32 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,32 TL

% 49.25 zamlı: 8.137,11 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.499,68 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.500,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.566,35 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.566,35 TL

% 49.25 zamlı: 8.208,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.433,65 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.600,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.703,92 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.703,92 TL

% 49.25 zamlı: 8.358,00 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.296,08 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.700,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.841,49 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.841,49 TL

% 49.25 zamlı: 8.507,25 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.158,51 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.750,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.910,28 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.910,28 TL

% 49.25 zamlı: 8.581,88 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.089,72 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.800,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.979,06 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.979,06 TL

% 49.25 zamlı: 8.656,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.020,94 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.900,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.116,63 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.116,63 TL

% 49.25 zamlı: 8.805,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.883,37 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.000,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.254,20 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.254,20 TL

% 49.25 zamlı: 8.955,00 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.745,80 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.100,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.391,77 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.391,77 TL

% 49.25 zamlı: 9.104,25 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.608,23 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.200,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.529,34 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.529,34 TL

% 49.25 zamlı: 9.253,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.470,66 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.250,00

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.598,13 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.598,13 TL

% 49.25 zamlı: 9.328,13 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.401,87 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.300,00

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.666,91 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.666,91 TL

% 49.25 zamlı: 9.402,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.333,09 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.400,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.804,48 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.804,48 TL

% 49.25 zamlı: 9.552,00 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.195,52 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.500,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.942,05 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.942,05 TL

% 49.25 zamlı: 9.701,25 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.057,95 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.600,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.079,62 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.079,62 TL

% 49.25 zamlı: 9.850,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 920,38 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.700,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.217,19 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.217,19 TL

% 49.25 zamlı: 9.999,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 782,81 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.750,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.285,98 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.285,98 TL

% 49.25 zamlı: 10.074,38 TL

Yatırılması gereken: 10.074,38 TL

Ek zam farkı: 788,4 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.800,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.354,76 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.354,76 TL

% 49.25 zamlı: 10.149,00 TL

Yatırılması gereken: 10.149,00 TL

Ek zam farkı: 794,24 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.900,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.492,33 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.492,33 TL

% 49.25 zamlı: 10.298,25 TL

Yatırılması gereken: 10.298,25 TL

Ek zam farkı: 805,92 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.000,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.629,90 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.629,90 TL

% 49.25 zamlı: 10.447,50 TL

Yatırılması gereken: 10.447,50 TL

Ek zam farkı: 817,6 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.100,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.767,47 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.767,47 TL

% 49.25 zamlı: 10.596,75 TL

Yatırılması gereken: 10.596,75 TL

Ek zam farkı: 829,28 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.200,00 T

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.905,04 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.905,04 TL

% 49.25 zamlı: 10.746,00 TL

Yatırılması gereken: 10.746,00 TL

Ek zam farkı: 840,96 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.250,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.973,83 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.973,83 TL

% 49.25 zamlı: 10.820,63 TL

Yatırılması gereken: 10.820,63 TL

Ek zam farkı: 846,8 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.300,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 10.042,61 TL

Bu ay hesaba yatan: 10.042,61 TL

% 49.25 zamlı: 10.895,25 TL

Yatırılması gereken: 10.895,25 TL

Ek zam farkı: 852,64 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.400,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 10.180,18 TL

Bu ay hesaba yatan: 10.180,18 TL

% 49.25 zamlı: 11.044,50 TL

Yatırılması gereken: 11.044,50 TL

Ek zam farkı: 864,32 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.500,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 10.317,75 TL

Bu ay hesaba yatan: 10.317,75 TL

% 49.25 zamlı: 11.193,75 TL

Yatırılması gereken: 11.193,75TL

Ek zam farkı: 876 TL

7.500 TL ÜSTÜ KÖK AYLIKLARDA ZAM FARKI

ARALIK MAAŞI: 7.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00 TL

Ek zam farkı: 887,68 TL



ARALIK MAAŞI: 7.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25 TL

Ek zam farkı: 899,36 TL



ARALIK MAAŞI: 7.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50 TL

Ek zam farkı: 911,04 TL

ARALIK MAAŞI: 7.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75 TL

Ek zam farkı: 922,72 TL



ARALIK MAAŞI: 8.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00 TL

Ek zam farkı: 934,40 TL



ARALIK MAAŞI: 8.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25 TL

Ek zam farkı: 946,08 TL



ARALIK MAAŞI: 8.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50 TL

Ek zam farkı: 957,76 TL

ARALIK MAAŞI: 8.300,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75 TL

Ek zam farkı: 969,44 TL



ARALIK MAAŞI: 8.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00 TL

Ek zam farkı: 981,12 TL



ARALIK MAAŞI: 8.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25 TL

Ek zam farkı: 992,80 TL



ARALIK MAAŞI: 8.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50 TL

Ek zam farkı: 1.004,48 TL



ARALIK MAAŞI: 8.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75 TL

Ek zam farkı: 1.016,16 TL

ARALIK MAAŞI: 8.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00 TL

Ek zam farkı: 1.027,84 TL



ARALIK MAAŞI: 8.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25 TL

Ek zam farkı: 1.039,52 TL



ARALIK MAAŞI: 9.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50 TL

Ek zam farkı: 1.051,20 TL



ARALIK MAAŞI: 9.050,00S TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13 TL

Ek zam farkı: 1.057,04 TL



ARALIK MAAŞI: 9.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75 TL

Ek zam farkı: 1.062,88 TL



ARALIK MAAŞI: 9.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00 TL

Ek zam farkı: 1.074,56 TL



ARALIK MAAŞI: 9.300,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25 TL

Ek zam farkı: 1.086,24 TL

ARALIK MAAŞI: 9.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50 TL

Ek zam farkı: 1.097,92 TL



ARALIK MAAŞI: 9.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75 TL

Ek zam farkı: 1.109,60 TL



ARALIK MAAŞI: 9.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00 TL

Ek zam farkı: 1.121,28 TL



ARALIK MAAŞI: 9.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25 TL

Ek zam farkı: 1.132,96 TL



ARALIK MAAŞI: 9.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13,481,86 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50 TL

Ek zam farkı: 1.144,64 TL

ARALIK MAAŞI: 9.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75 TL

Ek zam farkı: 1.156,32 TL



ARALIK MAAŞI: 10.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00 TL

Ek zam farkı: 1.168,00 TL



ARALIK MAAŞI: 10.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25 TL

Ek zam farkı: 1.179,68 TL



ARALIK MAAŞI: 10.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50 TL

Ek zam farkı: 1.191,36 TL



ARALIK MAAŞI: 10.300,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75 TL

Ek zam farkı: 1.203,04 TL



ARALIK MAAŞI: 10.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00 TL

Ek zam farkı: 1.214,72 TL

ARALIK MAAŞI: 10.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25 TL

Ek zam farkı: 1.226,40 TL



ARALIK MAAŞI: 10.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50 TL

Ek zam farkı: 1.238,08 TL



ARALIK MAAŞI: 10.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75 TL

Ek zam farkı: 1.249,76 TL



ARALIK MAAŞI: 10.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00 TL

Ek zam farkı: 1.261,44 TL



ARALIK MAAŞI: 10.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25 TL

Ek zam farkı: 1.273,12 TL



ARALIK MAAŞI: 11.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50 TL

Ek zam farkı: 1.284,80 TL

ARALIK MAAŞI: 11.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75 TL

Ek zam farkı: 1.296,48 TL



ARALIK MAAŞI: 11.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00 TL

Ek zam farkı: 1.308,16 TL



ARALIK MAAŞI: 11.300,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25 TL

Ek zam farkı: 1.319,84 TL



ARALIK MAAŞI: 11.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50 TL

Ek zam farkı: 1.331,52 TL



ARALIK MAAŞI: 11.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75 TL

Ek zam farkı: 1.343,20 TL



ARALIK MAAŞI: 11.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00 TL

Ek zam farkı: 1.354,88 TL



ARALIK MAAŞI: 11.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25 TL

Ek zam farkı: 1.366,56 TL



ARALIK MAAŞI: 11.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50 TL

Ek zam farkı: 1.378,24 TL



ARALIK MAAŞI: 11.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75 TL

Ek zam farkı: 1.389,92 TL



ARALIK MAAŞI: 12.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00 TL

Ek zam farkı: 1.401,60 TL



ARALIK MAAŞI: 12.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25 TL

Ek zam farkı: 1.413,28 TL

ARALIK MAAŞI: 12.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50 TL

Ek zam farkı: 1.424,96 TL



ARALIK MAAŞI: 12.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00 TL

Ek zam farkı: 1.448,32 TL



ARALIK MAAŞI: 12.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25 TL

Ek zam farkı: 1.460,00 TL



ARALIK MAAŞI: 12.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50 TL

Ek zam farkı: 1.471,68 TL



ARALIK MAAŞI: 12.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75 TL

Ek zam farkı: 1.483,36 TL



ARALIK MAAŞI: 12.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00 TL

Ek zam farkı: 1.495,04 TL



ARALIK MAAŞI: 12.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25 TL

Ek zam farkı: 1.506,72 TL



ARALIK MAAŞI: 13.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50 TL

Ek zam farkı: 1.518,40 TL



ARALIK MAAŞI: 14.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00 TL

Ek zam farkı: 1.635,20 TL



ARALIK MAAŞI: 15.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50 TL

Ek zam farkı: 1.752,00 TL



ARALIK MAAŞI: 16.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00 TL

Ek zam farkı: 1.868,80 TL

ARALIK MAAŞI: 17.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50 TL

Ek zam farkı: 1.985,60 TL



ARALIK MAAŞI: 18.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00 TL

Ek zam farkı: 2.102,40 TL



ARALIK MAAŞI: 19.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50 TL

Ek zam farkı: 2.219,20 TL



ARALIK MAAŞI: 20.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00 TL

Ek zam farkı: 2.336,00 TL