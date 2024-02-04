2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kuruşu kuruşuna hesaplar | Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?

SSK emeklileri 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri de 7 Şubat'ta zam farklarını alacak. En düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 lira oldu.

3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Çalışma

Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zam farklarını ödeme takvimini açıkladı.