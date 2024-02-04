2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kuruşu kuruşuna hesaplar | Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?

14 milyon SSK, Bağ-Kur emeklisinin zam farkı Salı günü yatırılıyor. Emeklilerin hesabına 11.68 puanlık refah payı yatırılacak. Düşük maaşlar ise taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak.
Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlara zam farklarının ödeme tarihleri netleşti.
SSK emeklileri 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri de 7 Şubat'ta zam farklarını alacak. En düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 lira oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Çalışma
Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zam farklarını ödeme takvimini açıkladı.