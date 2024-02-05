3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2'ye katlanacak! Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi! 1 ay sonra...

1 Ek zam farklarının hazırlıkları devam ederken, emeklileri sevindirecek bir gelişme daha yaşanıyor. Hükümet tarafından gündeme getirilen yeni bir formülle, bayram ikramiyelerinin tutarı yükseltilerek 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bu öneri, emeklilerin yüzünü güldürürken, bayram sevincini katlayacak.

2 Emekliler ek zam farklarını almak için gün sayarken, kazanımlar devam edecek. Bu kapsamda gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen ikramiyede artış için kollar sıvandı. ▶️ Emekliye zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?