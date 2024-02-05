3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2'ye katlanacak! Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi! 1 ay sonra...

Ek zam farklarının hazırlıkları devam ederken, emeklileri sevindirecek bir gelişme daha yaşanıyor. Hükümet tarafından gündeme getirilen yeni bir formülle, bayram ikramiyelerinin tutarı yükseltilerek 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bu öneri, emeklilerin yüzünü güldürürken, bayram sevincini katlayacak.
Emekliler ek zam farklarını almak için gün sayarken, kazanımlar devam edecek. Bu kapsamda gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen ikramiyede artış için kollar sıvandı.
YÜZDE 150'LİK ARTIŞ
Burada halen 2 bin lira olan bayram ödemesinin tutarının, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen ikramiyeyle eşitlenmesi formülü gündeme geldi.