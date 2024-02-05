1 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. AA Finans tarafından yapılan ocak ayı enflasyon beklenti anketi, yüzde 6,84 olarak belirlendi. Peki, temmuz maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri için yeni hesap...

2 OCAK ENFLASYON VERİLERİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.