SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye %6.84 yeni zam + 5 bin TL ikramiye hesabı geldi! TÜİK'ten ilk veri; En düşük maaş alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine 12,286 TL maaş çıktı

Türkiye'de ocak ayına dair enflasyon oranı 5 Şubat'ta belli oluyor. Enflasyon beklentileri, AA Finans tarafından yapılan ankette netlik kazandı. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,84 artacağını öngörerek ilk tahmin verilerini paylaştı. Ocak ayındaki enflasyon oranlarının, Temmuz ayındaki emekli maaşlarına etkisi şimdiden merak ediliyor. Aynı zamanda 5 bin TL ikramiye zammı da gündemde. Peki, emeklilerin temmuz maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 06:33 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:56
Emekliye %6.84 yeni zam + 5 bin TL ikramiye hesabı geldi! TÜİK’ten ilk veri; En düşük maaş alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine 12,286 TL maaş çıktı 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. AA Finans tarafından yapılan ocak ayı enflasyon beklenti anketi, yüzde 6,84 olarak belirlendi. Peki, temmuz maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri için yeni hesap...

Emekliye %6.84 yeni zam + 5 bin TL ikramiye hesabı geldi! TÜİK’ten ilk veri; En düşük maaş alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine 12,286 TL maaş çıktı 2

OCAK ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Emekliye %6.84 yeni zam + 5 bin TL ikramiye hesabı geldi! TÜİK’ten ilk veri; En düşük maaş alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine 12,286 TL maaş çıktı 3

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan 14 ekonomist, ocak ayı enflasyonuyla ilgili beklentilerini paylaştı.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Katılımcı ekonomistlerin beklentileri, en düşük yüzde 5,50 ve en yüksek yüzde 8,90 aralığında dağılım gösterdi.

SON DAKİKA