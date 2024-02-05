SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. AA Finans tarafından yapılan ocak ayı enflasyon beklenti anketi, yüzde 6,84 olarak belirlendi. Peki, temmuz maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri için yeni hesap...
OCAK ENFLASYON VERİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan 14 ekonomist, ocak ayı enflasyonuyla ilgili beklentilerini paylaştı.
Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Katılımcı ekonomistlerin beklentileri, en düşük yüzde 5,50 ve en yüksek yüzde 8,90 aralığında dağılım gösterdi.