SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | %49.25 zam Meclis'ten geçti! Takvim.com.tr zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek? Başkan Erdoğan'dan eşitleyin talimatı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni müjde geldi. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi. Zammın yüzde 49.25'e yükselmesinin perde arkası detayları ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi, esnaf emeklileri ile memur emeklilerinin maaşlarının eşitlenmesi talimatını verdi, hazırlıklar hızla tamamlandı. Peki farklar nasıl hesaplanacak? Kime ne kadar verilecek? İşte detayları…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni müjde geldi. BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave 5 puan artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükselmişti. Yine Başkan Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.
Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu.
ARTIŞLAR EŞİTLENDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükselttiklerini duyurdu.
Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.