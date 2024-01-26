7.565, 7.850 TL altındaki kök aylıkta '5510 Ek 19' detayı! Emekliye 3.693 TL'lik zam farkı ile en düşük maaş listesi geldi! SSK ve Bağ-Kur’lulara intibak farkı...

1 Türkiye genelindeki tüm emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25'e yükseltildi. Aralık ayında 10 bin lira olan aylıklar, bu ay itibarıyla 14 bin 925 liraya çıktı. Emekliler, yüzde 37.57'lik artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme alacakları için herkese ek zam farkı ödenecek. Peki, emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Kök aylık hesabı nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

2 Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı büyüdü. Enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 37.57 olan, ilave 5 puan artışla yüzde 42.6'ya yükseltileceği açıklanan Ocak ayı zam oranı 6.68 puanlık bir ilave daha yapılarak yüzde 49.25'e çıkarıldı.