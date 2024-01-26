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7.565, 7.850 TL altındaki kök aylıkta '5510 Ek 19' detayı! Emekliye 3.693 TL'lik zam farkı ile en düşük maaş listesi geldi! SSK ve Bağ-Kur’lulara intibak farkı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden gözden geçirin" talimatı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerine yeni bir müjde geldi. Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşlarına yüzde 11.68'lik refah payı eklenerek, emekli maaşları yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu önemli güncellemeler, Meclis'te yasalaşacak ve emekli vatandaşların maaşlarına etkisini Şubat ayında gösterecek.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 07:48 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:49
7.565, 7.850 TL altındaki kök aylıkta ’5510 Ek 19’ detayı! Emekliye 3.693 TL’lik zam farkı ile en düşük maaş listesi geldi! SSK ve Bağ-Kur’lulara intibak farkı... 1

Türkiye genelindeki tüm emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25'e yükseltildi. Aralık ayında 10 bin lira olan aylıklar, bu ay itibarıyla 14 bin 925 liraya çıktı. Emekliler, yüzde 37.57'lik artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme alacakları için herkese ek zam farkı ödenecek. Peki, emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Kök aylık hesabı nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

7.565, 7.850 TL altındaki kök aylıkta ’5510 Ek 19’ detayı! Emekliye 3.693 TL’lik zam farkı ile en düşük maaş listesi geldi! SSK ve Bağ-Kur’lulara intibak farkı... 2

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı büyüdü. Enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 37.57 olan, ilave 5 puan artışla yüzde 42.6'ya yükseltileceği açıklanan Ocak ayı zam oranı 6.68 puanlık bir ilave daha yapılarak yüzde 49.25'e çıkarıldı.

7.565, 7.850 TL altındaki kök aylıkta ’5510 Ek 19’ detayı! Emekliye 3.693 TL’lik zam farkı ile en düşük maaş listesi geldi! SSK ve Bağ-Kur’lulara intibak farkı... 3

Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin artışı eşitlendi. Peki emeklilerin yeni aylıkları ne olacak? Ek zam farkı nasıl hesaplanacak? Yeni emekliler de yararlanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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