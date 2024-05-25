SSK, Bağ-Kur'lu Kurban öncesi ikramiye dahil 4'ü 1 arada ödeme alacak! 10.000, 11.350, 12.500 TL maaşı olan...

Emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekli, bayram öncesi yapılacak olan ikramiye ödemelerini merakla bekliyor. Bu yılki ikramiye ödemeleri için son başvuru tarihi hızla yaklaşırken, emeklilik başvurularında da son 7 güne girilmiş durumda. Kurban Bayramı ikramiyesi için başvurular, belirli bir tarih aralığında yapılmak zorunda. Bu yıl, ikramiye başvuruları için belirlenen son tarih hızla yaklaşmakta. Peki, bu ödemeler nasıl yapılacak ve emeklilere ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...