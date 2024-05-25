Emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekli, bayram öncesi yapılacak olan ikramiye ödemelerini merakla bekliyor. Bu yılki ikramiye ödemeleri için son başvuru tarihi hızla yaklaşırken, emeklilik başvurularında da son 7 güne girilmiş durumda. Kurban Bayramı ikramiyesi için başvurular, belirli bir tarih aralığında yapılmak zorunda. Bu yıl, ikramiye başvuruları için belirlenen son tarih hızla yaklaşmakta. Peki, bu ödemeler nasıl yapılacak ve emeklilere ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...
Emeklilere yönelik heyecan verici bir haber geldi. Kurban Bayramı ikramiyesi 15 Haziran'a kadar ödenecek. Ayrıca, yeni aylık bağlanacak olanlar da bu ikramiyeden faydalanabilecekler. Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için aylık başvurusunun bu ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi bayram ikramiyesi için gün sayıyor.
Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasına denk gelirken, buna göre ikramiye de 15 Haziran'a kadar yatırılacak.