EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!

1 Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gün sayarken, ödemenin yapılacağı Haziran ayında aylıkların erkene verilmesi de gündemde. Böylece emekliler bayrama hem ikramiyeleri hem aylıkları cebinde girebilecek.

2 İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK? Emekliler bu yılın ilk ikramiyesini Nisan ayında almıştı. Ramazan Bayramı öncesinde hak sahiplerine yüzde 50 oranında artırılan ikramiye ödemeleri yapılmıştı. Bu yılın ikinci ikramiyesi için de kısa bir süre kaldı.