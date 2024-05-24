EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesi için gün sayıyor. Emeklilere bayram ikramiyesinin yanı sıra Haziran'da erken maaş ödemesi de gündemde. İkramiyeyle birlikte maaşların yatırılması da yatırılması söz konusu olabilecek. Peki kimler erken ödeme alabilecek? İşte detayları...
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gün sayarken, ödemenin yapılacağı Haziran ayında aylıkların erkene verilmesi de gündemde. Böylece emekliler bayrama hem ikramiyeleri hem aylıkları cebinde girebilecek.
İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler bu yılın ilk ikramiyesini Nisan ayında almıştı. Ramazan Bayramı öncesinde hak sahiplerine yüzde 50 oranında artırılan ikramiye ödemeleri yapılmıştı. Bu yılın ikinci ikramiyesi için de kısa bir süre kaldı.
Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. 15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce ödenmesi gerektiği için büyük ihtimalle 10-14 Haziran tarihleri arasında hak sahiplerine paraları yatırılacak.