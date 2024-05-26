Emekliye 31 bin 333 TL yeni maaş müjdesi! Bayram öncesi SSK, Bağ-Kur'luya 3'ü 1 arada ödeme erken yatacak! 10.000, 11.350 TL alanlar...

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Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi yapılacak olan ikramiye ödemelerini büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak bu yılın ödemeleri için belirlenen son başvuru tarihi hızla yaklaşıyor. Emekliler, bu ödemeler için belirlenen tarih aralığında başvurularını yapmak zorunda.