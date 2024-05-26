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Emekliye 31 bin 333 TL yeni maaş müjdesi! Bayram öncesi SSK, Bağ-Kur'luya 3'ü 1 arada ödeme erken yatacak! 10.000, 11.350 TL alanlar...

Türkiye'de milyonlarca emekli, Kurban Bayramı'nı sabırsızlıkla bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye ödemeleri büyük bir merakla bekleniyor. Ancak bu sene bir değişiklik var: Haziran ayında erken maaş ödemeleri gündemde! Bu gelişmenin ardında, emeklilerin bayram öncesinde daha rahat bir döneme girmelerinin hedeflendiği düşünülüyor.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 09:41 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 09:41
Emekliye 31 bin 333 TL yeni maaş müjdesi! Bayram öncesi SSK, Bağ-Kur’luya 3’ü 1 arada ödeme erken yatacak! 10.000, 11.350 TL alanlar... 1

Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi yapılacak olan ikramiye ödemelerini büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak bu yılın ödemeleri için belirlenen son başvuru tarihi hızla yaklaşıyor. Emekliler, bu ödemeler için belirlenen tarih aralığında başvurularını yapmak zorunda.

Emekliye 31 bin 333 TL yeni maaş müjdesi! Bayram öncesi SSK, Bağ-Kur’luya 3’ü 1 arada ödeme erken yatacak! 10.000, 11.350 TL alanlar... 2

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gün sayarken, ödemenin yapılacağı Haziran ayında aylıkların erkene verilmesi de gündemde. Böylece emekliler bayrama hem ikramiyeleri hem aylıkları cebinde girebilecek.

Emekliye 31 bin 333 TL yeni maaş müjdesi! Bayram öncesi SSK, Bağ-Kur’luya 3’ü 1 arada ödeme erken yatacak! 10.000, 11.350 TL alanlar... 3

İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler bu yılın ilk ikramiyesini Nisan ayında almıştı. Ramazan Bayramı öncesinde hak sahiplerine yüzde 50 oranında artırılan ikramiye ödemeleri yapılmıştı. Bu yılın ikinci ikramiyesi için de kısa bir süre kaldı.

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