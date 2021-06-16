Son dakika mevduat faizi depremi: Faizler şaha kalktı! Bankada parası olan yaşadı! İşte 32 günlük faiz oranları ve hesaplama
Son dakika mevduat faizi depremi: Yapılan güncellemeler sonrasında azami mevduat faizi yüzde 19 seviyesine erişirken daha yüksek faiz almak isteyen şahıslara müteveccih olarak bankaların dijital mevduat ve güzel geldin faizi gibi seçenek kampanyaları da dikkat çekiyor. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 10 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
En yüksek faiz veren banka hangisi, 10 ve100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor, Bu anlamda yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.