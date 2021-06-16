Son dakika mevduat faizi depremi: Faizler şaha kalktı! Bankada parası olan yaşadı! İşte 32 günlük faiz oranları ve hesaplama

Son dakika mevduat faizi depremi: Yapılan güncellemeler sonrasında azami mevduat faizi yüzde 19 seviyesine erişirken daha yüksek faiz almak isteyen şahıslara müteveccih olarak bankaların dijital mevduat ve güzel geldin faizi gibi seçenek kampanyaları da dikkat çekiyor. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 10 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

16.06.2021 16:08 - Son Güncelleme: 16.06.2021 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





