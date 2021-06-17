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Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında erken emekli olursunuz! Yaş şartı olmadan on sene içerisinde emekli olabilirsiniz!

Son dakika erken emekli haberleri: SGK prim ödemesi yapmaya başlayan vatandaşlara çeşitli haklar tanıyor. Prim ödemelerinde ödenen meblağ ve müddet çoğaldıkça ise bazı hakların kapsamı genişliyor. Ödemelerin belirli bir seviyeye gelmesi ile beraber ise vatandaşlara emeklilik hakkı sağlanıyor. Emekli olmak için sağlanan haklar ise bazı durumda esniyor. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Peki, 10 yıl çalışana emeklilik hakkı tanılıyor mu? 10 yıl çalışan emekli olabilir mi?

17.06.2021 08:39 - Son Güncelleme: 17.06.2021 08:39
Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında erken emekli olursunuz! Yaş şartı olmadan on sene içerisinde emekli olabilirsiniz!

Emeklilik hakkı elde edebilmek için çalışanların SGK mevzuatında yapılan son düzenlemelerin ardından emekli olabilmeleri için belli bir yaşa ulaşmaları aynı anda SGK prim ve gün şartlarını da sağlıyor olmaları gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor. Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor.

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Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında erken emekli olursunuz! Yaş şartı olmadan on sene içerisinde emekli olabilirsiniz!

10 YIL FORMÜLÜYLE ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilik hakkı elde edebilmek için çalışanların SGK mevzuatında yapılan son düzenlemelerin ardından emekli olabilmeleri için belli bir yaşa ulaşmaları aynı anda SGK prim ve gün şartlarını da sağlıyor olmaları gerekiyor.

Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında erken emekli olursunuz! Yaş şartı olmadan on sene içerisinde emekli olabilirsiniz!

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş tarihine göre vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanıyor. 10 yıllık çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik şartının yanı sıra ek koşullar bulunuyor.

Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında erken emekli olursunuz! Yaş şartı olmadan on sene içerisinde emekli olabilirsiniz!

10 SENE ÇALIŞMAYLA ERKEN EMEKLİLİK!

10 yıl çalışma yani 3600 prim günüyle emekli olmak isteyen vatandaşların dikkat edecekleri ilk husus işe giriş tarihi. Bunun yanında çalışanların sağlamaları gereken bir diğer koşul ise yaş şartı. Erken emeklilikte de belli bir yaşa gelmiş olma şartı bulunuyor.

Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında erken emekli olursunuz! Yaş şartı olmadan on sene içerisinde emekli olabilirsiniz!

9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi yapılmış ve çalışmaya başlamış olan vatandaşlara 10 yıllık prim ödemeleri yani 10 yıllık çalışma süreleri kapsamında emeklilik hakkı tanınıyor.