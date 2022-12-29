SON 3 GÜN! EYT’den yararlanacaklar dikkat! Borçlanmayı Ocak’ta yapan yüzde 54 fazla öder! Emeklilikte Yaşa Takılanlara borçlanma uyarısı

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. Bu ay bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması için başvuranlar mevcut asgari ücret üzerinden günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa en az 49 bin 697 lira, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 37 bin 272 lira ödeniyor.

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