SON 3 GÜN! EYT’den yararlanacaklar dikkat! Borçlanmayı Ocak’ta yapan yüzde 54 fazla öder! Emeklilikte Yaşa Takılanlara borçlanma uyarısı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar dün Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte rahat bir nefes aldı. 2 milyonu aşkın EYT'li yaş şartı aranmadan emekli olacak. Ancak bazı kişilerin EYT'den yararlanması için hizmet süresi borçlanması yapması gerekiyor. Borçlanma yapmak isteyenler için ise son 3 gün. Çünkü Yeni asgari ücretle 18 aylık askerlik borçlanması 20 bin, 2 yıllık doğum borçlanması 27 bin lira artacak. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, dün EYT düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada, "Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" dedi.
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Açıklamanın ardından milyonlarca kişi e-devlet üzerinden emeklilik durumlarını kontrol ett,
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son 3 gün. Açıklanan yeni asgari ücret de EYT'lileri yakından ilgilendiriyor. Eksik primi olanların yapacakları borçlanma, ihya işlemlerinde ödeyecekleri tutar yeni asgari ücretle artacak.
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. Bu ay bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması için başvuranlar mevcut asgari ücret üzerinden günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa en az 49 bin 697 lira, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 37 bin 272 lira ödeniyor.
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HER AY İÇİN 1.131 TL FARK
Tüm bu tutarlara, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek 10 bin 8 liralık yeni brüt asgari ücret etki edecek. 1 Ocak'tan sonra başvuranlar 1 günlük borçlanma için 37,73, 1 aylık borçlanma için de bin 131 lira 84 kuruş daha fazla ödeyecek. 1 günlük borçlanma 106,75, 1 aylık borçlanma 3 bin 202 lira 56 kuruşa çıkacak. Yeni yılda 18 aylık askerlik borçlanması 57 bin 646, 2 yıllık doğum borçlanması 76 bin 861 lira tutacak. 18 aylık askerlik borçlanmasında 20 bin 373, 2 yıllık doğum borçlanmasında 27 bin 373 lira fark ortaya çıkacak.
YURT DIŞI İÇİN DE YENİ TARİFE
Ocak'tan itibaren yurt dışı borçlanmasında da tutar artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 2 bin 911 lira 95 kuruş ödeme yapıyor. Bu tutar 4 bin 503 lira 60 kuruşa yükselecek. 1 aylık borçlanmaya buna göre bin 591 lira 65 kuruş daha fazla ödeme yapmak gerekecek.