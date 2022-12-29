Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı, yatacak mı? 29 Aralık 2022 Aile sosyal yardım paraları SORGULAMA ekranı ve ödeme LİSTESİ

Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız.'' ifadelerini kullandı.