Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı, yatacak mı? 29 Aralık 2022 Aile sosyal yardım paraları SORGULAMA ekranı ve ödeme LİSTESİ
Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili güzel haber geldi. Son dakika yapılan açıklamaya göre ödemelerin yılbaşından önce yatırılacağı müjdesi verildi. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle ödeme yapılıyor. Peki Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı, yatacak mı? İşte 29 Aralık 2022 Aile sosyal yardım paraları SORGULAMA ekranı ve ödeme LİSTESİ...
Merakla beklenen Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili Bakan Yanık'tan açıklama geldi. 29 Aralık 2022 tarihinde yüzbinlerce kişi ödemelerin ne zaman yatacağı hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Yılbaşından önce paraların hesaplara yatırılacağını duyuran Bakan Yanık, ''Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL tutarında ödeme yapacağız.'' ifadelerini kullandı. Peki Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı, yatacak mı?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BUGÜN YATTI MI, YATACAK MI?
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz.'' dedi.
Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız.'' ifadelerini kullandı.