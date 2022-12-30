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EYT’LİLER DİKKAT! SON 2 GÜN! Borçlanmayı Ocak’ta yapan yüzde 54 fazla öder! EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır?

EYT’LİLER DİKKAT! SON 2 GÜN! Borçlanmayı Ocak’ta yapan yüzde 54 fazla öder! EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır?
30.12.2022 13:11

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar dün Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte rahat bir nefes aldı. 2 milyonu aşkın EYT'li yaş şartı aranmadan emekli olacak. Ancak bazı kişilerin EYT'den yararlanması için hizmet süresi borçlanması yapması gerekiyor. Borçlanma yapmak isteyenler için ise son 2 gün. Çünkü Yeni asgari ücretle 18 aylık askerlik borçlanması 20 bin, 2 yıllık doğum borçlanması 27 bin lira artacak. Peki; EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır? E-Devletten EYT için askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır? İşte detaylar...

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