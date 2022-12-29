EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet'ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. EYT müjdesinin hemen akabinde emeklilik başvurusunda bulunmak isteyenler e-Devlet'e yöneldi. Peki EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet'ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler? İşte EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET!
29.12.2022 09:52 - Son Güncelleme: 29.12.2022 10:08
E-DEVLET EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SGK emeklilik başvurusunu adım adım anlattı.
TC kimlik NO ile e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazınız ve çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklayınız.