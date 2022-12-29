EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet’ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?

EYT yasasından tam 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik başvurusu için detaylı anlatım yaptı. Peki EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet'ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler? İşte EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET