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Haberler Ekonomi EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet'ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?

EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet'ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. EYT müjdesinin hemen akabinde emeklilik başvurusunda bulunmak isteyenler e-Devlet'e yöneldi. Peki EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet'ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler? İşte EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET!

29.12.2022 09:52 - Son Güncelleme: 29.12.2022 10:08
EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet’ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?

EYT yasasından tam 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik başvurusu için detaylı anlatım yaptı. Peki EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet'ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler? İşte EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET

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EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet’ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?

EYT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Sonrasında e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet’ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?

E-DEVLET EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK emeklilik başvurusunu adım adım anlattı.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet’ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?

TC kimlik NO ile e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazınız ve çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklayınız.

EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET! EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet’ten nasıl yapılır? 2022-2023 EYT emeklilik başvuru şartları neler?

Ardından ekranın sağ üst köşesinde 'yeni başvuru' sekmesine tıklayınız.

Tahsis talep türü sekmesinden 'yaşlılık aylığı' nı seçiniz.

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