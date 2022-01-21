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Haberler Ekonomi Şimdi al Nisan'da öde! Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle!

Şimdi al Nisan'da öde! Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle!

TCMB faiz indirimine rağmen banka kredilerinde gözle görülür bir indirim yaşanmadığı belirtilmişti. Ancak ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında birçok otomobil markasının sıfır modellerde indirime girmesinin ardından taşıt kredilerine olan ilgi de yeniden arttı. Avantajlı geri ödeme seçenekleri ve faiz oranları ile sadece bankalar değil, aynı zamanda anlaşmalı otomobil markalarının modellerini satın alacaklar için finans kuruluşları da %0 faiz avantajları ile devreye girdi. Adeta taşıt kredisi yarışı başladı. İşte 2022 yılında otomobil sahibi olmak isteyenler için en uygun taşıt kredisi kampanyaları.

takvim.com.tr
21.01.2022 16:18 - Son Güncelleme: 21.01.2022 16:18
Şimdi al Nisan’da öde! Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle!
Halkbank ve Vakıfbank Taşıt Kredileri
Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları tarafından sıfır km ve ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere cazip faiz oranları ile 2022 yılında da avantajlı krediler sunuluyor. Taşıt kredilerinin yıllık %34'e kadar yükselmesine rağmen kamu bankaları düşük faiz uygulamaya devam ediyor.
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Şimdi al Nisan’da öde! Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle!

Taşıt kredisi kampanyalarından yararlanarak kamu bankaları aracılığıyla taşıt kredisi almak isteyenler için ayrıca cazip geri ödeme seçenekleri ve 3 aya kadar erteleme seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.

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Şimdi al Nisan’da öde! Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle!

Vakıfbank %1,59'dan başlayan faiz oranları, 48 ay vade ve 3 ay ödemesiz dönemli olarak 0 km ve 2. el taşıt kredisi kampanyasına devam ediyor.

Şimdi al Nisan’da öde! Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle!

Halkbank ise 7 yaşına kadar olan ikinci el tüm araçlarda 48 ay vade ve %1,61'den başlayan faiz oranları ile 48 ay vade ve 3 ay erteleme seçenekleri ile kredi sunulmaktadır. 0 km araçlarda ise %1,59 faiz oranları uygulanmaktadır.

Şimdi al Nisan’da öde! Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle!

Düşük Faizli Taşıt Kredisi Kampanyaları

%0 faiz oranları ile sıfır km araç sahibi olmak isteyenler için birçok finans kuruluşu tarafından vatandaşlara uygun geri ödeme seçenekleri ve Ocak ayına özel indirim fırsatları ile teklifler sunuluyor.

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