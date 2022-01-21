Şimdi al Nisan’da öde! Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle!

Halkbank ve Vakıfbank Taşıt Kredileri

Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları tarafından sıfır km ve ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere cazip faiz oranları ile 2022 yılında da avantajlı krediler sunuluyor. Taşıt kredilerinin yıllık %34'e kadar yükselmesine rağmen kamu bankaları düşük faiz uygulamaya devam ediyor.