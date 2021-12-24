SGK’dan İHYA sistemi geldi! 6 yıl erken emekli oluyorsunuz! Son gün açıklaması az önce yapıldı! 2 yıl olmak üzere...

Diğer yandan borçlanma yöntemleri kullanılarak emeklilik süresinin geri çekilmesi ve emekli olma hakkının elde edilmesi de sağlanmaktadır. SGK tarafından uygulanan her bir yöntem için farklı şartlar aranmaktadır. Bağ Kur ve SSK kapsamında çalışan milyonlarca emekli olmak için başvuracakları yöntemleri araştırmaya devam ediyor.