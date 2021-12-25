Memurlara düşük faizli kredi müjdesi! 1.09'dan başlıyor! Halkbank ve Vakıfbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor
Peş peşe açıklandı! Halkbank ve Vakıfbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi veriyor. Türkiye'deki milyonlarca memur, kamu çalışanı ve kamu emeklisine düşük faiz oranları ile kredi müjdesi verildi. Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank başta olmak üzere birçok banka tarafından kamu personellerine özel krediler, nakit ihtiyacı çeken memurların yardımına koşuyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi bir yandan 2022 Ocak ayı zam oranlarını beklerken diğer yandan bankaların kamu özel kredileri artan nakit ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. İşte memura düşük faizli krediler.
25.12.2021 08:59
- Son Güncelleme: 13.01.2022 11:01
75 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için 36 aya kadar vade seçenekleri ve 3 ay ödemesiz dönemli olarak tüm kamu çalışanlarının, gelir belgesine bile ihtiyaç duyulmadan kredi alması sağlanıyor.