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Haberler Ekonomi 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! İkinci el araç alacaklar dikkat! Akbank, Yapı Kredi Bankası…

100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! İkinci el araç alacaklar dikkat! Akbank, Yapı Kredi Bankası…

Sıfır ya da ikinci el araç sahibi olmak isteyenler dolar kurundaki düşüşün de ardından hemen güncel faiz araştırmalarına başladı. Bankalar taşıt kredisini sıfır ve ikinci el olarak farklı faiz seçenekleri ile sunuyor. 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi için aylık olarak ödeyeceğiniz miktarın ne kadar olacağı, faiz oranları gibi bilgileri haberimizde derledik. Garanti, İş Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankayı tek tek ziyaret etmeden önce taşıt kredisi ödeme koşullarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

26.12.2021 09:15 - Son Güncelleme: 26.12.2021 09:15
İkinci el araç alacaklar dikkat! 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! Garanti, İş Bankası, Akbank…

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun kredi çekerek bunu yapmak istiyor ve bankaların faiz oranlarını merak ediyor. İkinci el araç alacaklar için kredi veren bankaların hangileri olduğu, 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranlarının ne kadar sunulduğu konusu merak ediliyor. Bankalar sıfır ve ikinci el araçlar için farklı faiz oranları ile taşıt kredisi sunuyor. Garanti, İş Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankanın taşıt kredisi faiz oranı ve geri ödeme koşullarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

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İkinci el araç alacaklar dikkat! 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! Garanti, İş Bankası, Akbank…

AKBANK TAŞIT KREDİSİ

İkinci el araç alacaklar dikkat! 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! Garanti, İş Bankası, Akbank…

AKBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2.el taşıtlar için ise aracın kasko değeri,

0-120.000 TL aralığında olan için azami %70'i,
120.000,01-300.000 TL aralığında olanlar için azami %50'si,
300.000,01-750.000 TL aralığında olanlar için azami %30'u,
750.000,01-1.500.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

İkinci el araç alacaklar dikkat! 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! Garanti, İş Bankası, Akbank…

Koşullar

18 yaşından büyük olunmalı, risk ve istihbaratta olumsuzluk olmamalıdır.
Gelir belgelenmelidir.
Kredinin taksidi, hane halkı aylık ortalama gelirinin %50'sini geçmemelidir.
Gerçek kişilere Ferdi kaza sigortası yaptırılır.

İkinci el araç alacaklar dikkat! 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! Garanti, İş Bankası, Akbank…

Gerekli Belgeler

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi
Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge
Gelir durumunu gösteren belge
Ücretliler:Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge

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