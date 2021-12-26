100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! İkinci el araç alacaklar dikkat! Akbank, Yapı Kredi Bankası…

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun kredi çekerek bunu yapmak istiyor ve bankaların faiz oranlarını merak ediyor. İkinci el araç alacaklar için kredi veren bankaların hangileri olduğu, 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranlarının ne kadar sunulduğu konusu merak ediliyor. Bankalar sıfır ve ikinci el araçlar için farklı faiz oranları ile taşıt kredisi sunuyor. Garanti, İş Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankanın taşıt kredisi faiz oranı ve geri ödeme koşullarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.