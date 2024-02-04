SGK 2.745 TL emekli maaşı zam farkı oluştu! Tarih netleşti, SSK-Bağ-Kur emeklisine %5 ek ödeme ilavesiyle en yüksek 30.733 TL maaş geldi! Seyyanen, intibak...

1 Türkiye genelinde yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlara yapılan zam farkları için ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal yardımların artırılmasıyla ilgili beklenen müjdeli haber, milyonlarca vatandaşı sevindirdi.

2 RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber geldi. Ocak ayı zammını 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e, taban emekli aylığı ödemesini de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselten düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.