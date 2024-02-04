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SGK 2.745 TL emekli maaşı zam farkı oluştu! Tarih netleşti, SSK-Bağ-Kur emeklisine %5 ek ödeme ilavesiyle en yüksek 30.733 TL maaş geldi! Seyyanen, intibak...

Emeklilere yapılan ek zam, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlere yapılacak fark ödemeleri gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından emeklilere yapılacak zam farklarının 6-7 Şubat'ta ödeneceğini duyurduç Emeklilerin hesaplarına 11.68 puanlık refah payı yatırılacak. Bu kapsamda düşük maaş alan emeklilere destek olmak amacıyla, taban maaş 10 bin liraya tamamlanacak. İşte kuruş kuruş yatacak maaşlar...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 09:20 Güncelleme 04 Şubat 2024, 09:20
SGK 2.745 TL emekli maaşı zam farkı oluştu! Tarih netleşti, SSK-Bağ-Kur emeklisine %5 ek ödeme ilavesiyle en yüksek 30.733 TL maaş geldi! Seyyanen, intibak... 1

Türkiye genelinde yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlara yapılan zam farkları için ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal yardımların artırılmasıyla ilgili beklenen müjdeli haber, milyonlarca vatandaşı sevindirdi.

SGK 2.745 TL emekli maaşı zam farkı oluştu! Tarih netleşti, SSK-Bağ-Kur emeklisine %5 ek ödeme ilavesiyle en yüksek 30.733 TL maaş geldi! Seyyanen, intibak... 2

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber geldi. Ocak ayı zammını 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e, taban emekli aylığı ödemesini de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselten düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SGK 2.745 TL emekli maaşı zam farkı oluştu! Tarih netleşti, SSK-Bağ-Kur emeklisine %5 ek ödeme ilavesiyle en yüksek 30.733 TL maaş geldi! Seyyanen, intibak... 3

Ek zamlar Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girerken; emeklilere, dul ve yetimlere bir fark ödemesi yapılacak.

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