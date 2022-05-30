PTT’den 4.543 TL ödemenizi yarın almayı unutmayın! Herkes bunu bilmiyor! 300, 430, 500, 600 TL ödeme aylık olarak hesaba yatıyor! 7’den 70’e...

İhtiyaç sahibi dar gelirli olan ailelere yardım parası devlet tarafından verilmektedir. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak aylık ödemelerle sosyal yardım yapmaya devam ediyor. Bunlardan kadınlara ve çocuklara yapılan yardımlar özellikle ön plana çıkıyor. Doğum parası, dul maaşı, çoklu doğum yardımı, öksüz- yetim maaşı, asker ailesine yardım, doktora gidene çeşitli destekler sağlanıyor. peki, kimler bu nakit ödemelerden yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler!