TOKİ’den 2+1, 3+1 ucuz konut satışı müjdesi! Aylık 1.165,78 TL ödeyen ev sahibi oluyor! 233 bin TL’ye daire! Sadece %10 peşinat ile o illerde...

TOKİ'den 233 bin TL'ye daire! Ev almak isteyenler genellikle TOKİ konut satışlarını inceliyor. Uygun fiyat ve cazip geri ödeme tablosu dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOKİ konutları için yeni liste yayımlandı. 2+1, 3+1 daireler %10,00 peşinat oranı ile satılıyor. Son olarak 23.315,57 TL peşinat ödeyenlerin 180 vade ile aylık 1.165,78 TL ödeyerek ev alabilecekleri duyuruldu. İşte TOKİ'nin son yayımladığı uygun fiyatlı konut satıl ilanlarının tümü...