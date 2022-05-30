Biraz evvel açıklandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlara 500 TL, çocuklara 300 TL karşılıksız, aylık ödeme yapacak!
Yeni dönemde de hem nakit hizmetlerine hem de diğer başlıklar altında sunduğu hizmetlere hız kesmeden devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yalnızca kadınları ve çocukları ilgilendiren düzenli nakit yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte bakanlığın kadın ve çocuklar için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerine ilişkin ayrıntılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yalnızca kadınları ve çocukları kapsayan düzenli nakit ödeme hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara, tek kimlik kartı başvurusu karşılığında aylık ödeme yapılacağı bilgisi verildi.
Eşini Kaybetmiş Olan Kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Düzenli Ödeme!
Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşini kaybetmiş olan kadınlara düzenli nakit ödeme hizmeti sunacağını bildirdi. Yalnızca resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan kadınlar için geçerli olan bu hizmetin, ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı" başlığı altında başvurulara açmış olduğu yardım modelinin, 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayabilen kadınlar için geçerli olduğu bildirildi.
Anne ve Babasını Kaybetmiş Olan Çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nakit Yardımı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenli nakit ödeme hizmetlerinden birisi de annesini, babasını veya her iki ebeveynini birden kaybetmiş olan çocuklar için geliştirildi.