Biraz evvel açıklandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlara 500 TL, çocuklara 300 TL karşılıksız, aylık ödeme yapacak!

Eşini Kaybetmiş Olan Kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Düzenli Ödeme!

Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşini kaybetmiş olan kadınlara düzenli nakit ödeme hizmeti sunacağını bildirdi. Yalnızca resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan kadınlar için geçerli olan bu hizmetin, ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.