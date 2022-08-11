Promosyonlar yattı mı? Emekli promosyonu veren bankalar LİSTESİ! Halkbank, İş Bankası, Akbank, TEB, ING, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti...

Promosyonlar yattı mı? Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Halkbank, İş Bankası, Akbank, TEB, ING, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti ne kadar emekli promosyon veriyor? soruları son günlerde sıklıkla araştırılır oldu. Alınan emekli maaşına göre promosyon ödeme miktarı da değişiyor. Örneğin Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor. İşte banka banka güncel kampanyalar ve Ağustos ayı emekli promosyon ödeme tarihi...