Maaşını taşıyacak olanlar dikkat! Emekli promosyonunda 3.500 TL fark! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor...

4 BİN TL'DEN 7.500 TL'YE



Emekliler için ödenen promosyon yarışı bankalar arasında devam ediyor. Emekli maaşlarına zam yapan hükümet, bankaları da harekete geçirdi. Kendi işletmeleri emekli müşterileri çekmek isteyen bankalar, promosyon miktarlarında önemli değişikliklere gitti. Öyle ki Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu son 20 günde bankaların 4 bin lira olan promosyonlarını 7.500 liraya çıkardıklarını söylüyor. İşte Aydın Ağaoğlu'nun Milliyet'e yaptığı açıklamalar