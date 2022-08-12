E-devletten başvuruluyor paralar PTT'den yatıyor! SED yardımı formu ya da dilekçe ile... İlkokul, ortaokul, liselilere geri ödemesiz 1611 TL yardım!

SED DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TC vatandaşı olmak

Hakkında mahkeme tarafından tedbir kararı alınmış, bu yüzden sosyal hizmetlerde bakılan ancak para yardımı ile desteklenmeleri durumunda aileleri veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

Mahkeme tarafından tedbir kararı alınmamış ama para yardımı ile desteklenmedikleri durumda yoksul ve muhtaç konuma düşecek olan çocuklar

