Promosyona Temmuz zammı: Emekliler dikkat! Maaşlardaki artış bankaların ödemelerini nasıl artıracak? Kimlerin alabileceği promosyon yükselecek?

1 Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürerken, bazılarının alacağı ödemeler Temmuz'la birlikte daha da artacak. Temmuz'da aylıklara yansıtılacak zam, pek çok emeklinin, dul ve yetimin promosyonunu da yükseltecek. Nasıl mı? İşte detayları…

2 4 FARKLI DİLİM VAR

Bankaların promosyon tutarları 4 maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu maaş dilimleri geçtiğimiz Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklinde olmak üzere yeniden belirlendi. Emekliler, dul ve yetimler, maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor.