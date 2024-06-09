10 bankadan emekliye nakit olarak ödeniyor! SGK, Bağ-Kur, 4C'lilere 15 bin TL + 3 bin TL bu tarihte hesaba yatacak

Emekli promosyonlarında son dakika gelişmeleri! Bankaların cazip teklifleriyle emekliler için nakit avantajlar sunuluyor. Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank gibi önde gelen bankaların yanı sıra ING, Denizbank, İş Bankası gibi alternatifler de emeklilere çeşitli tutarlarda nakit promosyonlar sağlıyor. Emekliler için bu fırsatlar, maaşlarını belirli bir süre bankalar aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri karşılığında sunuluyor.