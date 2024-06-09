Emekli promosyonlarında son dakika gelişmeleri! Bankaların cazip teklifleriyle emekliler için nakit avantajlar sunuluyor. Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank gibi önde gelen bankaların yanı sıra ING, Denizbank, İş Bankası gibi alternatifler de emeklilere çeşitli tutarlarda nakit promosyonlar sağlıyor. Emekliler için bu fırsatlar, maaşlarını belirli bir süre bankalar aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri karşılığında sunuluyor.
Emekliler için nakit avantajlar devam ediyor! Bankaların sunduğu cazip promosyonlarla emekliler, maaşlarını belirli bir süre bankalar aracılığıyla alma sözü karşılığında çeşitli tutarlarda nakit ödemeler alıyor. Garanti BBVA'dan Ziraat Bankası'na, Halkbank'tan ING'ye kadar birçok banka, emeklilere özel fırsatlar sunuyor.
Garanti BBVA: 💼
10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üstü: 15.000 TL
Ziraat Bankası: 💰
12.000 TL'ye kadar