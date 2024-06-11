SSK, Bağ-Kur'luya 15.500 TL ödeme bayram öncesi yatacak! Emekliye 4 maaş listesi geldi! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlara müjde...

Temmuz ayında emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarına yüzde 20-25 oranında zam yapılacak. Bu artış, bazı emeklilerin bankalardan aldığı promosyonlara da olumlu yansıyacak. Yeni maaş dilimine geçen emeklilerin promosyon tutarlarında artış bekleniyor. Öte yandan emekli bayram ikramiyeleri de bugünden itibaren yatmaya başlıyor. İşte promosyon zammının detayları...
Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonlarında kampanyalar hız kesmeden devam ederken, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamlarla birlikte ödemelerde de artış olacak. Temmuz ayında aylıklara yansıtılacak yüzde 20-25'lik zam, birçok emeklinin, dul ve yetimin banka promosyonlarını da yükseltecek. Peki, bu artış nasıl gerçekleşecek? İşte detayları...
SGK SON DAKİKA DUYURDU!
SGK tarafından son dakika açıklamada, "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün ödemeye başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
4 MAAŞ DİLİMİ VAR
Bankaların promosyon tutarları 4 maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu maaş dilimleri geçtiğimiz Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklinde olmak üzere yeniden belirlendi. Emekliler, dul ve yetimler, maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor.