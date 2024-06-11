SSK, Bağ-Kur'luya 15.500 TL ödeme bayram öncesi yatacak! Emekliye 4 maaş listesi geldi! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlara müjde...

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonlarında kampanyalar hız kesmeden devam ederken, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamlarla birlikte ödemelerde de artış olacak. Temmuz ayında aylıklara yansıtılacak yüzde 20-25'lik zam, birçok emeklinin, dul ve yetimin banka promosyonlarını da yükseltecek. Peki, bu artış nasıl gerçekleşecek? İşte detayları...

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4 MAAŞ DİLİMİ VAR

Bankaların promosyon tutarları 4 maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu maaş dilimleri geçtiğimiz Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklinde olmak üzere yeniden belirlendi. Emekliler, dul ve yetimler, maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor.