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Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?

Bankaların promosyon rekabeti bu ay da sürüyor. Pek çok banka kampanyalarını duyurdu. Emeklilere, dul ve yetimlere hangi bankanın ne kadar verdiği belli oldu. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:04
Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor? 1

Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında kampanya yarışı devam ediyor. Bankaların çoğunluğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı.

Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor? 2

Buna göre bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında taban promosyon tutarını öderken, bazıları da tutarı yükseltiyor.

Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor? 3

Emekliler, seçtiği bankaya göre hiç şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabiliyor. Ek koşullarla birlikte promosyon tutarı 18 bin liraya kadar çıkıyor.

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