Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?

Bankaların promosyon rekabeti bu ay da sürüyor. Pek çok banka kampanyalarını duyurdu. Emeklilere, dul ve yetimlere hangi bankanın ne kadar verdiği belli oldu. İşte detayları...
Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında kampanya yarışı devam ediyor. Bankaların çoğunluğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı.
Buna göre bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında taban promosyon tutarını öderken, bazıları da tutarı yükseltiyor.
Emekliler, seçtiği bankaya göre hiç şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabiliyor. Ek koşullarla birlikte promosyon tutarı 18 bin liraya kadar çıkıyor.