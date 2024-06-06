Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?

Bankaların promosyon rekabeti bu ay da sürüyor. Pek çok banka kampanyalarını duyurdu. Emeklilere, dul ve yetimlere hangi bankanın ne kadar verdiği belli oldu. İşte detayları...