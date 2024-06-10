SGK, Bağ-Kur, 4C'lilere 15 bin TL + 3 bin TL bu tarihte hesaba yatacak! 10 bankadan emekliye nakit olarak ödeniyor!

Son dakika haberleri arasında emekliler için önemli bir gelişme yer alıyor! Bankalar, emekli müşterilerine çekici nakit promosyonlar sunmaya başladı. Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank gibi büyük bankaların yanı sıra ING, Denizbank, İş Bankası gibi diğer bankalar da, emeklilere çeşitli miktarda nakit promosyonlar sağlıyor. Bu promosyonlar, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre boyunca bu bankalardan almayı taahhüt etmeleri halinde veriliyor. Bu fırsatlar, emekliler için ekonomik bir avantaj sağlayarak maaşlarını daha verimli kullanmalarını destekliyor.