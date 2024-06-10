SGK, Bağ-Kur, 4C'lilere 15 bin TL + 3 bin TL bu tarihte hesaba yatacak! 10 bankadan emekliye nakit olarak ödeniyor!

Son dakika haberleri arasında emekliler için önemli bir gelişme yer alıyor! Bankalar, emekli müşterilerine çekici nakit promosyonlar sunmaya başladı. Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank gibi büyük bankaların yanı sıra ING, Denizbank, İş Bankası gibi diğer bankalar da, emeklilere çeşitli miktarda nakit promosyonlar sağlıyor. Bu promosyonlar, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre boyunca bu bankalardan almayı taahhüt etmeleri halinde veriliyor. Bu fırsatlar, emekliler için ekonomik bir avantaj sağlayarak maaşlarını daha verimli kullanmalarını destekliyor.
Emekliler için nakit avantajlar devam ediyor! Bankaların sunduğu cazip promosyonlarla emekliler, maaşlarını belirli bir süre bankalar aracılığıyla alma sözü karşılığında çeşitli tutarlarda nakit ödemeler alıyor. Garanti BBVA'dan Ziraat Bankası'na, Halkbank'tan ING'ye kadar birçok banka, emeklilere özel fırsatlar sunuyor.
Garanti BBVA: 💼
10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üstü: 15.000 TL
Ziraat Bankası: 💰
12.000 TL'ye kadar