EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

Emeklileri sevindirecek bir haber Meclis'ten geldi! Bayram ikramiyesi miktarı, yapılan son düzenlemeyle birlikte 3 bin liraya yükseltildi. İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10 Nisan'dan önce, 1-9 Nisan arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ayrıca, bu yılki çift ikramiyeden aylık başvurusu yapanlar da bu ay sonuna kadar yararlanabilecek. Peki, kimler ikramiyeden yararlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...