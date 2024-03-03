Emeklileri sevindirecek bir haber Meclis'ten geldi! Bayram ikramiyesi miktarı, yapılan son düzenlemeyle birlikte 3 bin liraya yükseltildi. İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10 Nisan'dan önce, 1-9 Nisan arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ayrıca, bu yılki çift ikramiyeden aylık başvurusu yapanlar da bu ay sonuna kadar yararlanabilecek. Peki, kimler ikramiyeden yararlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Yaklaşık 16 milyon kişi bu yıl bayram ikramiyesini yüzde 50 zamlı olarak alacak. Emeklilerin ikramiye tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk ikramiyeye ilişkin ödeme takvimini duyuracak. Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken, bu tarihten önce ilk ikramiye yatırılacak.
Burada ödeme tarihi için 1-9 Nisan tarihleri arası öne çıkıyor. Kurban Bayramı da 16 Haziran'da başlıyor. 10-15 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor. İşte ikramiyeye ilişkin soruların yanıtları...