15.5 milyon emekli için duyuru 21.03'te geldi! 18-24-27 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için...

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Emekli maaşı ödeme günleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ödeme günlerini önceden öğrenebiliyorlar. Yeniden düzenlenen ödeme takvimi, emekli vatandaşların mali planlamalarını daha etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyor.