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15.5 milyon emekli için duyuru 21.03'te geldi! 18-24-27 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için...

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli vatandaş, emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve mali planlama yapma fırsatı sunmak amacıyla ödeme günlerini yeniden düzenledi. Bu düzenleme emekli vatandaşların maaş ödemelerini daha rahat takip edebilmelerine olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 08:31 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:31
15.5 milyon emekli için duyuru 21.03’te geldi! 18-24-27 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için... 1

Emekli maaşı ödeme günleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ödeme günlerini önceden öğrenebiliyorlar. Yeniden düzenlenen ödeme takvimi, emekli vatandaşların mali planlamalarını daha etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyor.

15.5 milyon emekli için duyuru 21.03’te geldi! 18-24-27 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için... 2

SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için 18 Haziran

15.5 milyon emekli için duyuru 21.03’te geldi! 18-24-27 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için... 3

Son rakamı 7 olanlar için 19 Haziran

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