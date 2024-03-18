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Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Emekliler yılın ilk ikramiyesini 2-5 Nisan'da alırken, ikinci ödemeyi de Haziran'ın ilk yarısında hesabında görecek. Temmuz'da ise tüm emeklileri zam bekliyor. Bu artışın ipuçları da gelmeye başladı. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 08:14 Güncelleme 18 Mart 2024, 08:16
Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları... 1

Milyonlarca emekli yeni yıla yeni kazançlarla başladı. Önce maaşlara yüzde 49.25 zam yansıtıldı, taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ardından bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam ile 3 bin lira yapıldı. Emekliler şimdi önce bayram ikramiyelerini alırken, ardından da Temmuz zammından yararlanacak.

Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları... 2

KİME, NE VERİLECEK?
İlk ikramiyenin tarihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2-5 Nisan'da yatırılacağını söyledi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tahsis numaralarına göre ödeme günlerinin detaylarını Çalışma Bakanlığı duyuracak.

Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları... 3

Emekliler 3 bin lira, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği verilenler aylık bağlama oranları üzerinden hesaplanan tutarı, iki aylığı birden olanlar ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme alacak. 31 Mart'a kadar aylık başvurusunda bulunanlara da maaşları bağlanır bağlanmaz bu ödeme yapılacak.

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