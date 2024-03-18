Milyonlarca emekli yeni yıla yeni kazançlarla başladı. Önce maaşlara yüzde 49.25 zam yansıtıldı, taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ardından bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam ile 3 bin lira yapıldı. Emekliler şimdi önce bayram ikramiyelerini alırken, ardından da Temmuz zammından yararlanacak.

KİME, NE VERİLECEK? İlk ikramiyenin tarihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2-5 Nisan'da yatırılacağını söyledi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tahsis numaralarına göre ödeme günlerinin detaylarını Çalışma Bakanlığı duyuracak.

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Emekliler 3 bin lira, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği verilenler aylık bağlama oranları üzerinden hesaplanan tutarı, iki aylığı birden olanlar ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme alacak. 31 Mart'a kadar aylık başvurusunda bulunanlara da maaşları bağlanır bağlanmaz bu ödeme yapılacak.