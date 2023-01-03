Ocak 2023'te emekli, memur, EYT'liye %30 ZAM + 1 Puan Refah Payı + İntibak! 17.5 milyon için son veri: Emekliye 5.500 TL, Memura 14 bin TL maaş...
Ocak zammı için beklenen gün geldi çattı. Emekli ve memurların maaşları için gözler 3 Ocak tarihine çevrilmişti. Yaklaşık 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL oldu? 2023 emekli memur EYT'lilerin maaş zammı kaç TL olacak? İşte tüm detaylar!
03.01.2023 08:59 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:11
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak. Enflasyon tahminlerine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.91-17, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 17-18 seviyesinde bekleniyor. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar!
Emekliye ve memura büyük çifte zam geliyor. 14 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatadandaş 'Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt ararken bir yandan da emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılmaya başlandı. 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusu gündemin en sıcak maddelerinden birisi olurken, emekli zammı 2023 TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bugün belli olacak.