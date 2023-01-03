Ocak 2023’te emekli, memur, EYT’liye %30 ZAM + 1 Puan Refah Payı + İntibak! 17.5 milyon için son veri: Emekliye 5.500 TL, Memura 14 bin TL maaş...

Emekliye ve memura büyük çifte zam geliyor. 14 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatadandaş 'Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt ararken bir yandan da emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılmaya başlandı. 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusu gündemin en sıcak maddelerinden birisi olurken, emekli zammı 2023 TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bugün belli olacak.