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Haberler Ekonomi ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞLAR NETLEŞTİ! SSK ve Bağ-Kur'luların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem SSK ve Bağkur'luların zamlı maaşları

ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞLAR NETLEŞTİ! SSK ve Bağ-Kur'luların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem SSK ve Bağkur'luların zamlı maaşları

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,40 oldu. Gözler refah payı müjdesine çevrildi. Peki ortaya çıkan zam oranı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.01.2023 10:05 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:33
ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞLAR NETLEŞTİ! SSK ve Bağ-Kur’luların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem SSK ve Bağkur’luların zamlı maaşları

EMEKLİLERİN beklediği tarih geldi. Merakla beklenen zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 15,40 oldu.

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ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞLAR NETLEŞTİ! SSK ve Bağ-Kur’luların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem SSK ve Bağkur’luların zamlı maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde ise enflasyon yüzde 15,40 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15,40 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞLAR NETLEŞTİ! SSK ve Bağ-Kur’luların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem SSK ve Bağkur’luların zamlı maaşları

GÖZLER REFAH PAYINDA
Emeklilerin zam oranına bir refah payı eklenmesi gündemde. Bu konuda bir müjde beklentisi bulunuyor. Refah payı emeklilerin zam oranını artıracak. Ayrıca emeklilere yönelik bir düzenleme de taban aylıkta bekleniyor. Ek ödeme dahil 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesi bekleniyor.

ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞLAR NETLEŞTİ! SSK ve Bağ-Kur’luların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem SSK ve Bağkur’luların zamlı maaşları

Eğer taban aylıkta artış yapılırsa maaşlara önce zam oranları yansıtılacak. Bu artış sonrası eğer maaş taban aylığın altında kalıyorsa, ödemeler taban aylığa tamamlanacak. Ek iyileştirmeler için yasal düzenleme yapılması gerekecek. Düzenlemeler hızla Meclis'e sunularak bu aya yetiştirilebilecek.

ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞLAR NETLEŞTİ! SSK ve Bağ-Kur’luların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem SSK ve Bağkur’luların zamlı maaşları

EK ÖDEME DE DEĞİŞİYOR
Emekli aylıklarındaki artış ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Bu ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağından artacak.

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