ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞLAR NETLEŞTİ! SSK ve Bağ-Kur’luların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem SSK ve Bağkur’luların zamlı maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde ise enflasyon yüzde 15,40 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15,40 olarak gerçekleşti.