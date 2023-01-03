YENİ ZAMLAR KESİNLEŞTİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! İşte Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!
Türkiye, memur ve emekli maaş zamlarını öğrendi. Milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarını hesapladı. Maaş belirlemelerinde enflasyon rakamlarının etkili olduğu memur ve emekliler şimdi hükümetten gelecek refah payına kilitlendi. Peki enflasyona göre kim yüzde kaç zam aldı? 2023 yılı zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Sözleşmeli personele kadro şöleninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memura yüzde 25 zam uygulanacaktır dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Enflasyon oranlarının belli olması memur emekli maaşlarının şekillenmesi anlamına geliyor. Geçen yıl yüzde 87 oranında artış yaptı. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artık oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada verilere bakılarak enflasyonda gerilemelerin başladığına şahit olunduğunu belirterek "Açıklanan verilere göre kamu görevlileri ve emekliler için yüzde zam oranı 16,48 olarak uygulanacak. Bütün memurlara yüzde 25 zam verileceği müjdesini buradan vermek istiyorum" dedi.
MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni emekli ve memur maaşları!
Emekli Maaşı Hesaplama
Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak emekli maaşı hesaplanır. Emekli maaşını hesaplayacaklar SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.