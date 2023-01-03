YENİ ZAMLAR KESİNLEŞTİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! İşte Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Enflasyon oranlarının belli olması memur emekli maaşlarının şekillenmesi anlamına geliyor. Geçen yıl yüzde 87 oranında artış yaptı. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artık oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." şeklinde konuştu.