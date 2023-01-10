Ocak 2023'te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! Memura ek zam: En az 2.463 TL ilave! SSK, Bağkur'luya 7.963 TL gövde maaş!
Emekli ve memurların Ocak ayı zamlı maaşları %30'a yükseltildi. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. 25 yıl hizmeti bulunan bir vatandaşın emekli aylığında 2.463 TL, ikramiyesinde ise 62 bin TL'ye varan artışlar yaşanacak. Bilindiği üzere taban emekli aylığı %57 olarak artırıldı. Bazı emekliler için ikinci zam yolu açılmış oldu. Peki, emekli memur ek gösterge artışı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte en yeni emekli memur maaş tablosu!
Emekli ve memurların 2023 Ocak ayı zamlı maaşları belli oldu. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. Buna göre ek göstergeyle emekli aylığında 2.463 TL'ye varan ek artış yaşanacak. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI EMEKLİ MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan Kabine sonrası emekli memur zammına dair açıklamada bulundu. Erdoğan, "Salı günü yeni yılın memur ve emekli maaş artışının ilk etabını açıkladık. Yüzde 24 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği ilgili bakanlarımıza bu oranın artırma yönünde çalışmaları talimatını verdik." ifadelerine yer verdi.
Bu ay memurları ve memur emeklilerini yüzde 30 zammın yanı sıra ek gösterge artışı da bekliyor. 25 yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3600'e çıkanların emekli aylığında 2 bin 463, ikramiyesinde de 62 bin liraya varan artış yaşanacak.