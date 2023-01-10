Ocak 2023'te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! Memura ek zam: En az 2.463 TL ilave! SSK, Bağkur'luya 7.963 TL gövde maaş!

Emekli ve memurların 2023 Ocak ayı zamlı maaşları belli oldu. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. Buna göre ek göstergeyle emekli aylığında 2.463 TL'ye varan ek artış yaşanacak. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler!