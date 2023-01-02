Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C'lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...
Ocak ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin promosyon ödemelerinde son durum merak edilip araştırılıyor. Bu kapsamda 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar, banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Bankalar 2023 emekli promosyon kampanyalarına zam yapacak mı merak ediliyordu. Haberimizde en güncel ödemelere yer verdik. İşte banka banka Ocak 2023 promosyon listesi!
Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Öte yandan en merak edilen konulardan biri de promosyon ücretleri oluyor. Emekli maaşını taşımak isteyenler, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Ocak 2023 emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu? Ocak ayında en yüksek promosyon veren hangi bankalar? İşte en güncel liste...
Emekli promosyon kampanyası güncel fiyatları Ocak ayı içerisinde de merak edilen konular arasında yer alıyor. Kampanyalar herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Ocak ayı sonuna kadar geçerli olacak. Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor araştırmalarına hız kazandırdı.
Ocak'ta hayata geçecek EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da olacak. Halen bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, kimileri de emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Bu tutarların Ocak'ta emekli sayısındaki yaşanacak artışla daha da yükselmesi bekleniyor. İşte bankaların promosyon kampanyaları...
PASTA BÜYÜYECEK, KAMPANYALAR ARTACAK
Halen bankalar emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.