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Haberler Ekonomi Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C'lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...

Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C'lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...

Ocak ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin promosyon ödemelerinde son durum merak edilip araştırılıyor. Bu kapsamda 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar, banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Bankalar 2023 emekli promosyon kampanyalarına zam yapacak mı merak ediliyordu. Haberimizde en güncel ödemelere yer verdik. İşte banka banka Ocak 2023 promosyon listesi!

takvim.com.tr
02.01.2023 10:32 - Son Güncelleme: 02.01.2023 10:32
Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...

Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Öte yandan en merak edilen konulardan biri de promosyon ücretleri oluyor. Emekli maaşını taşımak isteyenler, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Ocak 2023 emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu? Ocak ayında en yüksek promosyon veren hangi bankalar? İşte en güncel liste...

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Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...

Emekli promosyon kampanyası güncel fiyatları Ocak ayı içerisinde de merak edilen konular arasında yer alıyor. Kampanyalar herhangi bir değiklik olmadığı sürece Ocak ayı sonuna kadar geçerli olacak. Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor araştırmalarına hız kazandırdı.

Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...

Ocak'ta hayata geçecek EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin ki emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da olacak. Halen bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, kimileri de emekli yakınını getirenlere her ki için 250 lira veriyor. Bu tutarların Ocak'ta emekli sayısındaki yaşanacak artışla daha da yükselmesi bekleniyor. İşte bankaların promosyon kampanyaları...

Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...

PASTA BÜYÜYECEK, KAMPANYALAR ARTACAK
Halen bankalar emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, emekli yakınını getirenlere de her ki için 250 lira ödüyor.

Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...

Ancak Ocak ayında EYT düzenlemesiyle emekli sayısındaki büyük hareketlenme bankaların yarışını da büyütecek. Promosyon tutarlarının bu nedenle daha da artması bekleniyor.

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