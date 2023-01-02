Ocak 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’lilerin 2023 maaş promosyonu belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş, Garanti...

Ocak'ta hayata geçecek EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da olacak. Halen bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, kimileri de emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Bu tutarların Ocak'ta emekli sayısındaki yaşanacak artışla daha da yükselmesi bekleniyor. İşte bankaların promosyon kampanyaları...