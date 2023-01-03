1.000 üründe İNDİRİM başladı! ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL...

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurmuştu. Bu kapsamda 1000 ürün için katalog yayınlandı. Temel ihtiyaç ürünlerinde 50-100 TL altında ürünler satışa konuldu. ŞOK Marketleri'ne uğrayanlar yumurta, süt, peynir, ayçiçek yağı, sebze meyve, et ürünleri ve birçok seçili ürünleri uygun fiyata alabilecek. 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL'ye satılacak. Bununla birlikte birçok temel gıda ürünleri de indirimli bir şekilde raflarda yerini aldı. İşte ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ!