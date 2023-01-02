TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...
250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Hatay TOKİ kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini aldı. Hatay'da toplam 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş noter huzurunda yapılacak. Konutlar; Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa, Altınözü, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu ilçelerinde inşa edilecek. Peki, TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hatay 5.025 konut kura isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar!
02.01.2023 09:23 - Son Güncelleme: 02.01.2023 09:23
TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren artışa geçti. Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Ocak 2023 Pazartesi bugün Hatay ve Ankara'da çekiliş gerçekleştiriliyor. İşte Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...
Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa, Altınözü, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor.