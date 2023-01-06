Ocak 2023 emekli promosyon ücret bakiyesi değişti! SSK, Bağkur, 4C’liye 13 bin TL ödeme! Halkbank, Ziraat, Yapı kredi, Kuveyt Türk, ING, İŞ...

EYT'Lİ PROMOSYON İÇİN NASIL YOL İZLEYECEK?

Şunu yapacağız EYT'li olarak emeklilik işlemlerine başvururken bir banka ve şubesini seçeceğiz. Gideceğiz ilk maaşımızı oradan alacağız sonra o bankayla görüşeceğiz diyeceğiz ki biz sizden almaya devam ediyoruz o zaman promosyonumuzu verin orada da 10 bin TL'yi geçeceğini düşünüyorum.